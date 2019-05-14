Комиссия проверит стадион "Динамо" в ближайшие дни

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о том, как обстоят дела с новым стадионом "Динамо" и сможет ли команда сыграть там матч последнего тура чемпионата России с "Арсеналом".

– Надеюсь, успеем провести матч на стадионе "Динамо". От клуба пришло письмо, просят комиссию проверить стадион и провести последний тур с "Арсеналом" на нем. Комиссия будет не позднее 16 числа, – сказал Пышкин.

Стоит отметить, что решение комиссия принимает не на стадионе, а на специальном заседании, на котором изучаются все факты и материалы.

Предполагалось, что "ВТБ-Арена" откроется 10 марта матчем чемпионата России против "Спартака", однако поле не было допущено к проведению игр.

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