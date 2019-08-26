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Командный дух нового «Спартака» в одной картинке

08:41
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал фото после победного матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1). Хавбек забил победный мяч на второй добавленной минуте — этот гол стал для него первым в российском клубе.

Примечательно, что в комментариях к посту отметились многие его одноклубники, которые поздравили голландца. Среди них Андре Шюррле Йордан Ларссон, Александр Максименко, Айртон, Самюэль Жиго, Роман Зобнин, Малкольм Баду и Наиль Умяров.

+3?

Публикация от @ guustil

Крылья Советов — Спартак

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