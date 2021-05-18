Колосков считает, что Тедеско не поставил игру «Спартаку»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что при Доменико Тедеско в «Спартаке» так и не появился стиль игры.

«Как вам сказать... Если меня спросят, чем запомнился Тедеско, я не отвечу, что он поставил команде игру. Он этого так и не сделал. А вот своими выходками — прыжками, рывками вдоль и поперек — это да. Но вот стиля в игре «Спартака» при нем так и не появилось», — цитирует Колоскова «Известия».

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место и вышел в Лигу чемпионов. Тедеско в скором времени покинет московский клуб.