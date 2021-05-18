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Колосков считает, что Тедеско не поставил игру «Спартаку»

10:26
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что при Доменико Тедеско в «Спартаке» так и не появился стиль игры.

«Как вам сказать... Если меня спросят, чем запомнился Тедеско, я не отвечу, что он поставил команде игру. Он этого так и не сделал. А вот своими выходками — прыжками, рывками вдоль и поперек — это да. Но вот стиля в игре «Спартака» при нем так и не появилось», — цитирует Колоскова «Известия».

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место и вышел в Лигу чемпионов. Тедеско в скором времени покинет московский клуб.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1165218/vitalii-airapetov/tedesko-tak-i-ne-postavil-igru-spartaku

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