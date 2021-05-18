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В Голландии сообщили, сколько «Фейеноорд» заплатит «Спартаку» за аренду Тила

10:47
Гус Тил. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гус Тил. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил продолжит карьеру в чемпионате Голландии в «Фейеноорде», информирует Telegraaf. Как отмечается, прорабатываются последние детали. Арендное соглашение будет рассчитано на год.

«Фейеноорд» заплатит «Спартаку» более миллиона евро за годичную аренду Тила.

Ранее сообщалось, что клуб из Роттердама будет полностью выплачивать зарплату игрока. При этом «Спартак» продлит контракт с Тилом, так как не хочет терять 18 миллионов евро, которые были потрачены на его трансфер.

Текущий сезон 23-летний Тил провел в аренде у «Фрайбурга». За немецкий клуб хавбек провел 7 матчей в бундеслиге и не отметился результативными действиями. В четырех матчах региональной лиги Тил забил 4 гола.

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