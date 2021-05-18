Колосков прокомментировал итоги РПЛ сезона-2020/21

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги сезона чемпионата России-2020/21.

«Мне понравилась концовка чемпионата, когда еще была жива интрига, было непонятно, кто возьмет золото. Запомнились напряженные, качественные матчи. Я с удовольствием смотрел игры, старался не пропускать туры.



Разочаровал «Тамбов». Для такой футбольной державы, как Россия, это просто плевок. Большая, большая ложка дегтя! При этом, считаю, РПЛ приняла верное решение помочь команде и сохранила ее до конца сезона. Не был нарушен спортивный принцип. Это важно", — цитирует Колоскова «Известия».

По итогам сезона-2020/21 чемпионом России стал петербургский «Зенит». Второе место занял «Спартак», третьим стал «Локомотив».