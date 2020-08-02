Кокорин ждет дебюта за «Спартак». Первый официальный матч — против «Сочи»
12:58
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заявил, что находится в хорошей форме и с нетерпением ждет возможности дебютировать за московский клуб.
— Судя по статистике, по тем показателям, я в нормальной форме. Доволен, — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Спартака». — Переход — это новая страница в жизни. Большой клуб. Жду с нетерпением дебюта.
Так получилось, что в первом туре играем с «Сочи». Поэтому жду первую игру, чтобы ощутить себя с командой на поле.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=N1ge1fSq6AE&feature=youtu.be
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...