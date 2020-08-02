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Кокорин ждет дебюта за «Спартак». Первый официальный матч — против «Сочи»

12:58
Александр Кокорин на тренировке «Спартака».
Александр Кокорин на тренировке «Спартака».
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заявил, что находится в хорошей форме и с нетерпением ждет возможности дебютировать за московский клуб.

— Судя по статистике, по тем показателям, я в нормальной форме. Доволен, — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Спартака». — Переход — это новая страница в жизни. Большой клуб. Жду с нетерпением дебюта.

Так получилось, что в первом туре играем с «Сочи». Поэтому жду первую игру, чтобы ощутить себя с командой на поле.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=N1ge1fSq6AE&feature=youtu.be

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