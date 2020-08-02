Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заявил, что находится в хорошей форме и с нетерпением ждет возможности дебютировать за московский клуб.

— Судя по статистике, по тем показателям, я в нормальной форме. Доволен, — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Спартака». — Переход — это новая страница в жизни. Большой клуб. Жду с нетерпением дебюта.

Так получилось, что в первом туре играем с «Сочи». Поэтому жду первую игру, чтобы ощутить себя с командой на поле.