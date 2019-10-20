РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Кокорин после матча с «Ростовом»: «Только я не забил сегодня»

16:04
Теги:

Форвард «Зенита» Александр Кокорин зашел в раздевалку после матча 13-го тура чемпионата России против «Ростова» (6:1). Он поздравил команду с победой.

— Только я не забил сегодня, — сказал футболист. Видео опубликовано в Instagram «Зенита». Также раздевалку посетил и председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Браво! Bravo! ?

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Напомним, Кокорин, который отбыл тюремный срок, пока не может играть за «Зенит», так как не заявлен за команду.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B3z40jAlHwW/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир