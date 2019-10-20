Кокорин после матча с «Ростовом»: «Только я не забил сегодня»
16:04
Форвард «Зенита» Александр Кокорин зашел в раздевалку после матча 13-го тура чемпионата России против «Ростова» (6:1). Он поздравил команду с победой.
— Только я не забил сегодня, — сказал футболист. Видео опубликовано в Instagram «Зенита». Также раздевалку посетил и председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Напомним, Кокорин, который отбыл тюремный срок, пока не может играть за «Зенит», так как не заявлен за команду.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи