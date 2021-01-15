Кокорин оценил свое состояние после первой тренировки в Дубае

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин Кокорин высказался по поводу своего состояния после первой тренировки в Дубае.

«Тренировка прошла отлично. Силы есть, полностью готов к работе», — сказал футболист.

Команда Доменико Тедеско проведет в Дубае два зимних сбора: первый — с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

Напомним, в текущем сезоне «Спартак» занимает третье место РПЛ, набрав 35 очков.

(Артем Калинин)