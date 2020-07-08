Когда Газизова назначат в «Спартак»? Live Короткина, Симонова и Юриной — в 22.30
8 июля 2020, 22:25
Эфир о предварительных итогах 27-го тура РПЛ с Вячеславом Короткиным, Дмитрием Симоновым и Натальей Юриной. Начало на Youtube-канале «СЭ» в 22.30. Главные темы:
— Итоги матча «Спартак» — «Локомотив»
— Другие матчи 27-го тура
— Конфликт из-за высказываний Александра Медведева про «Спартак»
— Когда Шамиля Газизова назначат в «Спартак»
Следующий матч
Сочи - Спартак
Локомотив - Уфа
20:30 11/07/2020
+0 =0 -3 (1 - 10)
6.08
5.98
5.83
6.02
6.02
6.02
16:30 12/07/2020
+7 =5 -4 (14 - 8)
6.29
6.22
6.10
5.94
5.84
5.84
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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