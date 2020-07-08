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Когда Газизова назначат в «Спартак»? Live Короткина, Симонова и Юриной — в 22.30

8 июля 2020, 22:25
Шамиль Газизов. Фото Валерий Шахов
Шамиль Газизов. Фото Валерий Шахов
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Эфир о предварительных итогах 27-го тура РПЛ с Вячеславом Короткиным, Дмитрием Симоновым и Натальей Юриной. Начало на Youtube-канале «СЭ» в 22.30. Главные темы:

— Итоги матча «Спартак» — «Локомотив»
— Другие матчи 27-го тура
— Конфликт из-за высказываний Александра Медведева про «Спартак»
— Когда Шамиля Газизова назначат в «Спартак»

Следующий матч

Сочи - Спартак
Локомотив - Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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