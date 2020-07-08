Эфир о предварительных итогах 27-го тура РПЛ с Вячеславом Короткиным, Дмитрием Симоновым и Натальей Юриной. Начало на Youtube-канале «СЭ» в 22.30. Главные темы:

— Итоги матча «Спартак» — «Локомотив»

— Другие матчи 27-го тура

— Конфликт из-за высказываний Александра Медведева про «Спартак»

— Когда Шамиля Газизова назначат в «Спартак»