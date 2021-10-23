«Нижний Новгород» — «Краснодар»: где смотреть трансляцию, во сколько начало
В субботу, 23 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
Команды играли друг с другом всем раз: в 2019 году нижегородцы обыграли «быков» со счетом 1:0 в матче БЕТСИТИ Кубок России на стадии 1/16 финала.
В текущем сезоне «Нижний» набрал 14 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице, «Краснодар» расположился на пятой строчке с 18 баллами.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.
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