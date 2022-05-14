Кобелев заявил, что «Динамо» нужно было играть рациональнее в матче против «Локомотива»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«Игра была на встречных курсах. Сумасшедший матч! А то, что «Динамо» упустило победу — это заслуга «Локомотива». Бело-голубым нужно было играть рациональнее», — сказал Кобелев «СЭ».

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Железнодорожникам удалось отыграться со счета 1:3.