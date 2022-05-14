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Сегодня, 19:21

Ничья в Черкизове сделала «Спартак» худшей командой Москвы

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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На «РЖД Арене» «Локомотив» и «Динамо» провели последнее в чемпионате-2021/22 и заодно самое результативное московское дерби.

Для каждого из соперников субботняя ничья стала третьей в сезоне в противостоянии с земляками, правда, красно-зеленые выиграли два матча (ЦСКА и «Спартак»), а бело-голубые — только один (ЦСКА).

Все дерби чемпионата-2021/22

Дата

Матч

Счет

Голы

31.07.2021

ЦСКА — Локомотив

1:2

Бистрович — Смолов, Жемалетдинов

08.08.2021

Динамо — ЦСКА

2:1

Фомин-2 — Эджуке

27.08.2021

Динамо — Локомотив

1:1

Шиманьски — Смолов

20.09.2021

ЦСКА — Спартак

1:0

Заболотный

16.10.2021

Спартак — Динамо

2:2

Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин

07.11.2021

Спартак — Локомотив

1:1

Умяров — Керк

26.02.2022

Спартак — ЦСКА

0:2

Юсуф Языджи, Зайнутдинов

06.03.2022

Динамо — Спартак

0:2

Николсон, Промес

12.03.2022

Локомотив — ЦСКА

1:2

Изидор — Юсуф Языджи, Марио Фернандес

02.04.2022

Локомотив — Спартак

1:0

Изидор

24.04.2022

ЦСКА — Динамо

1:0

Эджуке

14.05.2022

Локомотив — Динамо

3:3

Едвай, Кухта, Керк — Смолов, Захарян, Фомин

Победителем символического чемпионата Москвы стал ЦСКА, выигравший столько же дерби, сколько три соперника в сумме. Железнодорожники заняли второе место, динамовцы — третье. Причем неудача в Черкизове могла бы отправить «Динамо» на последнее место, но в итоге на нем оказался «Спартак». Авторы первого и третьего голов в ворота Гильерме — Федор Смолов и Даниил Фомин — поделили звание лучшего бомбардира чемпионата Москвы. На счету каждого по три гола. Правда, Федор отличался только с игры, а Даниил дважды реализовал пенальти.

Таблица символического чемпионата Москвы-2021/22

И

В

Н

П

М

О

1. ЦСКА

6

4

0

2

8-5

12

2. Локомотив

6

2

3

1

9-8

9

3. Динамо

6

1

3

2

8-10

6

4. Спартак

6

1

2

3

5-7

5

По числу побед в общем зачете символического турнира ЦСКА сравнялся с «Динамо», которое провело на один сезон в высшем дивизионе меньше. На счету «Локомотива» восемь «титулов», у «Спартака» — 12. «Торпедо», «Москва» и «Асмарал» никогда не становились лучшими в столице.

Победы в чемпионате Москвы

Клуб

Сезоны

Кол-во побед

Сезоны побед

Спартак

30

12

1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2019/20

Локомотив

30

8

2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013/14, 2017/18, 2020/21

Динамо

29

5

1994, 1997, 2008, 2010, 2012/13

ЦСКА

30

5

2003, 2005, 2007, 2015/16, 2021/22

Торпедо

16

-

-

Москва

9

-

-

Асмарал

2

-

-

«Спартак», набравший всего 27,78% возможных очков в дерби, в четвертый раз в истории оказался последним в чемпионате Москвы. В последний раз подобное случалось с красно-белыми в серебряном чемпионате-2009. Менее успешными с точки зрения набора очков были только два чемпионаты-2003 и -2008.

Сезоны, в которых «Спартак» занимал последнее место в чемпионате Москвы

Сезон

Тренер

И

В

Н

П

М

О

% очков

2009

Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин

8

3

1

4

12-13

10

41,67%

2021/22

Руй Витория, Паоло Ваноли

6

1

2

3

5-7

5

27,78%

2003

Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов

10

2

2

6

10-19

8

26,67%

2008

Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп

8

1

3

4

10-16

6

25,00%

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
5
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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