Ничья в Черкизове сделала «Спартак» худшей командой Москвы
На «РЖД Арене» «Локомотив» и «Динамо» провели последнее в чемпионате-2021/22 и заодно самое результативное московское дерби.
Для каждого из соперников субботняя ничья стала третьей в сезоне в противостоянии с земляками, правда, красно-зеленые выиграли два матча (ЦСКА и «Спартак»), а бело-голубые — только один (ЦСКА).
Все дерби чемпионата-2021/22
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
31.07.2021
|
ЦСКА — Локомотив
|
1:2
|
Бистрович — Смолов, Жемалетдинов
|
08.08.2021
|
Динамо — ЦСКА
|
2:1
|
Фомин-2 — Эджуке
|
27.08.2021
|
Динамо — Локомотив
|
1:1
|
Шиманьски — Смолов
|
20.09.2021
|
ЦСКА — Спартак
|
1:0
|
Заболотный
|
16.10.2021
|
Спартак — Динамо
|
2:2
|
Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин
|
07.11.2021
|
Спартак — Локомотив
|
1:1
|
Умяров — Керк
|
26.02.2022
|
Спартак — ЦСКА
|
0:2
|
Юсуф Языджи, Зайнутдинов
|
06.03.2022
|
Динамо — Спартак
|
0:2
|
Николсон, Промес
|
12.03.2022
|
Локомотив — ЦСКА
|
1:2
|
Изидор — Юсуф Языджи, Марио Фернандес
|
02.04.2022
|
Локомотив — Спартак
|
1:0
|
Изидор
|
24.04.2022
|
ЦСКА — Динамо
|
1:0
|
Эджуке
|
14.05.2022
|
Локомотив — Динамо
|
3:3
|
Едвай, Кухта, Керк — Смолов, Захарян, Фомин
Победителем символического чемпионата Москвы стал ЦСКА, выигравший столько же дерби, сколько три соперника в сумме. Железнодорожники заняли второе место, динамовцы — третье. Причем неудача в Черкизове могла бы отправить «Динамо» на последнее место, но в итоге на нем оказался «Спартак». Авторы первого и третьего голов в ворота Гильерме — Федор Смолов и Даниил Фомин — поделили звание лучшего бомбардира чемпионата Москвы. На счету каждого по три гола. Правда, Федор отличался только с игры, а Даниил дважды реализовал пенальти.
Таблица символического чемпионата Москвы-2021/22
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ЦСКА
|
6
|
4
|
0
|
2
|
8-5
|
12
|
2. Локомотив
|
6
|
2
|
3
|
1
|
9-8
|
9
|
3. Динамо
|
6
|
1
|
3
|
2
|
8-10
|
6
|
4. Спартак
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5-7
|
5
По числу побед в общем зачете символического турнира ЦСКА сравнялся с «Динамо», которое провело на один сезон в высшем дивизионе меньше. На счету «Локомотива» восемь «титулов», у «Спартака» — 12. «Торпедо», «Москва» и «Асмарал» никогда не становились лучшими в столице.
Победы в чемпионате Москвы
|
Клуб
|
Сезоны
|
Кол-во побед
|
Сезоны побед
|
Спартак
|
30
|
12
|
1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2019/20
|
Локомотив
|
30
|
8
|
2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013/14, 2017/18, 2020/21
|
Динамо
|
29
|
5
|
1994, 1997, 2008, 2010, 2012/13
|
ЦСКА
|
30
|
5
|
2003, 2005, 2007, 2015/16, 2021/22
|
Торпедо
|
16
|
-
|
-
|
Москва
|
9
|
-
|
-
|
Асмарал
|
2
|
-
|
-
«Спартак», набравший всего 27,78% возможных очков в дерби, в четвертый раз в истории оказался последним в чемпионате Москвы. В последний раз подобное случалось с красно-белыми в серебряном чемпионате-2009. Менее успешными с точки зрения набора очков были только два чемпионаты-2003 и -2008.
Сезоны, в которых «Спартак» занимал последнее место в чемпионате Москвы
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
2009
|
Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин
|
8
|
3
|
1
|
4
|
12-13
|
10
|
41,67%
|
2021/22
|
Руй Витория, Паоло Ваноли
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5-7
|
5
|
27,78%
|
2003
|
Олег Романцев, Андрей Чернышов, Владимир Федотов
|
10
|
2
|
2
|
6
|
10-19
|
8
|
26,67%
|
2008
|
Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп
|
8
|
1
|
3
|
4
|
10-16
|
6
|
25,00%
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0