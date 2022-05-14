Ничья в Черкизове сделала «Спартак» худшей командой Москвы

На «РЖД Арене» «Локомотив» и «Динамо» провели последнее в чемпионате-2021/22 и заодно самое результативное московское дерби.

Для каждого из соперников субботняя ничья стала третьей в сезоне в противостоянии с земляками, правда, красно-зеленые выиграли два матча (ЦСКА и «Спартак»), а бело-голубые — только один (ЦСКА).

Все дерби чемпионата-2021/22

Дата Матч Счет Голы 31.07.2021 ЦСКА — Локомотив 1:2 Бистрович — Смолов, Жемалетдинов 08.08.2021 Динамо — ЦСКА 2:1 Фомин-2 — Эджуке 27.08.2021 Динамо — Локомотив 1:1 Шиманьски — Смолов 20.09.2021 ЦСКА — Спартак 1:0 Заболотный 16.10.2021 Спартак — Динамо 2:2 Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин 07.11.2021 Спартак — Локомотив 1:1 Умяров — Керк 26.02.2022 Спартак — ЦСКА 0:2 Юсуф Языджи, Зайнутдинов 06.03.2022 Динамо — Спартак 0:2 Николсон, Промес 12.03.2022 Локомотив — ЦСКА 1:2 Изидор — Юсуф Языджи, Марио Фернандес 02.04.2022 Локомотив — Спартак 1:0 Изидор 24.04.2022 ЦСКА — Динамо 1:0 Эджуке 14.05.2022 Локомотив — Динамо 3:3 Едвай, Кухта, Керк — Смолов, Захарян, Фомин

Победителем символического чемпионата Москвы стал ЦСКА, выигравший столько же дерби, сколько три соперника в сумме. Железнодорожники заняли второе место, динамовцы — третье. Причем неудача в Черкизове могла бы отправить «Динамо» на последнее место, но в итоге на нем оказался «Спартак». Авторы первого и третьего голов в ворота Гильерме — Федор Смолов и Даниил Фомин — поделили звание лучшего бомбардира чемпионата Москвы. На счету каждого по три гола. Правда, Федор отличался только с игры, а Даниил дважды реализовал пенальти.

Таблица символического чемпионата Москвы-2021/22

И В Н П М О 1. ЦСКА 6 4 0 2 8-5 12 2. Локомотив 6 2 3 1 9-8 9 3. Динамо 6 1 3 2 8-10 6 4. Спартак 6 1 2 3 5-7 5

По числу побед в общем зачете символического турнира ЦСКА сравнялся с «Динамо», которое провело на один сезон в высшем дивизионе меньше. На счету «Локомотива» восемь «титулов», у «Спартака» — 12. «Торпедо», «Москва» и «Асмарал» никогда не становились лучшими в столице.

Победы в чемпионате Москвы

Клуб Сезоны Кол-во побед Сезоны побед Спартак 30 12 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2019/20 Локомотив 30 8 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013/14, 2017/18, 2020/21 Динамо 29 5 1994, 1997, 2008, 2010, 2012/13 ЦСКА 30 5 2003, 2005, 2007, 2015/16, 2021/22 Торпедо 16 - - Москва 9 - - Асмарал 2 - -

«Спартак», набравший всего 27,78% возможных очков в дерби, в четвертый раз в истории оказался последним в чемпионате Москвы. В последний раз подобное случалось с красно-белыми в серебряном чемпионате-2009. Менее успешными с точки зрения набора очков были только два чемпионаты-2003 и -2008.

Сезоны, в которых «Спартак» занимал последнее место в чемпионате Москвы