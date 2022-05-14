Тикнизян рассказал, как отстранение российских клубов от еврокубков повлияло на «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как отстранение российских команд от участия в еврокубках сказалось на команде.

«Исключение из еврокубков повлияло на команду, но не на мотивацию. Скорее, на наше настроение. Но болельщики приходят и поддерживают нас, мы обязаны выигрывать и показывать хорошую игру. У нас созданы все условия для легионеров. Они чувствуют себя здесь как дома, у нас хороший коллектив, мы друг друга поддерживаем и пытаемся абстрагироваться от той ситуации, которая сейчас происходит», — сказал Тикнизян.

2 мая УЕФА объявил, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.