Кобелев: «Любая тренерская работа — это опыт»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о тренерской работе.

«Да, есть РПЛ, есть Футбольная национальная лига, есть детские школы. Работа тренера не делится на дивизионы, у каждого свой путь. У кого-то путь в РПЛ. Везде надо брать быка за рога и качественно выполнять свои обязанности. Почему некоторые тренеры чаще других вылетают из РПЛ? В футболе такое случается, кто-то становится чемпионом, кому-то нужна перестройка, чтобы команда могла бороться за более высокие места. Любая работа — это опыт. Если команда вылетает из РПЛ, есть шанс сделать ее лучше», — цитирует специалиста Legalbet.

Кобелев тренировал «Крылья Советов», а также «Динамо», которое под его руководством стало бронзовым призером чемпионата России 2008 года.