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Сегодня, 15:45

Садыгов заявил, что не жалеет об уходе Юрана из «Химок»: «Он всегда приходил на готовое»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе экс-главного тренера команды Сергея Юрана из клуба летом прошлого года.

— Не пожалели, что расстались с Сергеем Юраном в начале сезона?

— Абсолютно нет. Если хотите услышать мое мнение, то посмотрите, кого он тренировал. Какой у него опыт? Надо еще посмотреть, спасет ли он «Пари НН».

— Тем не менее в прошлом году он спас «Химки» от вылета.

— Слово «спасение» тут неприменимо. «Химки» спаслись тогда, когда было подписано соглашение и клуб стал частным. При всем уважении к Сергею Николаевичу он всегда приходил на готовое. Кого он победил в этом сезоне в «Химках»? Слабый «Пари НН», который на тот момент не успел поднять Галактионов, и «Торпедо». Вот его результаты. Если посмотреть через призму тренерского опыта, то Юрана нельзя сравнить с тем же Талалаевым или Рахимовым. Тут все очевидно.

В любом случае желаю Сергею Николаевичу удачи. Пусть у него все получится. Но мы бы с ним не продолжили работать в любом случае. Не увольнять его было нельзя.

По ходу текущего розыгрыша подмосковную команду возглавляли пять тренеров: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов (и.о.) и Андрей Талалаев, который тренирует «Химки» с апреля.

Футболисты &laquo;Химок&raquo;. «Не жалеем, что расстались с Юраном. В первой лиге конкурентов у нас не будет». Садыгов — о вылете «Химок»
Сергей Юран
Футбол
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
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