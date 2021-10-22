Кобелев — о победе «Динамо»: «Если будут играть так каждую игру, то могут стать чемпионами»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на домашнюю победу «Динамо» над «Химками» (4:1) в 12-м туре РПЛ.
«Если они будут играть так каждую игру, то возможно они станут чемпионами. «Динамо» интенсивно начали, первые два мяча, были забиты как под копирку. Это явные ошибки обороны «Химок». В дальнейшем, ведя в счете, «Динамо» уже спокойно реализовали моменты. Особенно мне понравился третий гол Тюкавина», — сказал Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
Команда Сандро Шварца набрала 23 очка и догнала лидера чемпионата — «Зенит», которому она уступает только по разности мячей.
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