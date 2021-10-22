Геркус оценил работу Рангника в «Локомотиве» после матча с «Галатасараем»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым прокомментировал матч команды в Лиге Европы против «Галатасарая» (0:1).
— Как вам вчера игра «Локомотива»?
— Плохо, а кому она могла понравится, вы видели это вообще?
— Как вам работа Ральфа Рангника и его команды в «Локомотиве»?
— Пока сложно оценивать, но точно могу сказать, что он великий тренер. Как спортивный директор он пока еще нигде не работал. Посмотрим, что у него получится.
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