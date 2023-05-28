Клаудиньо считает необоснованным исключение российских команд из международных турниров

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает необоснованным исключение российских команд из международных турниров.

«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», — приводит слова Клаудиньо ТАСС.

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.