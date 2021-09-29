Клаудиньо рассказал, что первую зарплату отдал родителям и купил им дом

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» рассказал о своем детстве.

— На твою карьеру сильно повлияла мама. Расскажи о ней. Как она помогала с футболом? — вопрос Клаудиньо.

— Поскольку мой отец постоянно был на работе, откуда возвращался очень поздно или вообще оставался там на ночь, она одна заботилась обо мне. Когда я начал заниматься футзалом, ей нужно было возить меня на тренировки, но порой банально не было денег на автобус. И я помню, что хоть и был еще совсем кроха, но подошел к ней и сказал: «Не отказывайся от моей мечты. Однажды она исполнится — и тогда исполнятся и все твои». И мама, которая всегда верила в меня, нашла выход — она устроилась на работу, стала делать уборку в домах других людей, чтобы на заработанные деньги ездить со мной на занятия. Поэтому, естественно, главная и самая важная причина, по которой сегодня я здесь, — это моя мама.

— Чем занимался отец?

— Папа красил автобусы, мог три дня подряд оставаться в покрасочном цехе на ночь, не возвращаясь домой. Он работал почти без выходных, чтобы прокормить семью. В нашем городе Сан-Висенти было много нуждающихся семей, и моя не была исключением — очень скромная и простая. Поэтому папе приходилось много трудиться, чтобы он сам и жена с детьми не оставались голодными.

— На что ты потратил свою первую зарплату?

— Отдал деньги родителям, чтобы они могли сходить на рынок и купить домой продукты.

— Что самое дорогое ты покупал родителям?

— Собственный дом. Моя мама мечтала жить в доме рядом с пляжем, и я исполнил ее мечту. Когда мы с сестрой были детьми, то вместе с родителями жили в маленькой съемной квартире, и я тогда очень хотел, чтобы однажды у меня получилось что-то изменить.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. На счету 24-летнего бразильца 1 гол и 2 результативных передачи в 6 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

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