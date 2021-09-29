Клаудиньо признался, что никогда не видел снег

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» назвал основных соперников команды в борьбе за чемпионский титул.

— В «Зените» до тебя был только один бразилец, который до трансфера не играл нигде в Европе, — Эрнани. Тебя не пугает такая резкая смена климата? — вопрос Клаудиньо.

— Вообще-то, немного пугает! (Улыбается.) Меня все спрашивают про морозы. Говорят, то, что сейчас на улице, — это еще не холод. Ну не знаю, мне уже довольно прохладно! Но ничего, я готовлюсь. Бразильцы «Зенита» рассказали, какие в России зимы, так что буду утепляться и готовиться морально.

— Вендел год назад признавался, что никогда не видел снег. А ты?

— И я не видел. Никогда!

— Вагнер Лав рассказывал: «Самое устоявшееся мнение о России в Бразилии — что ваша страна заснежена круглый год, что у вас постоянно минусовая температура». Ты тоже так думал?

— Про снег круглый год точно нет, но вот про холодную погоду думал, и не раз. Но сейчас уже вижу, что реальность отличается от того, что думают люди. Россия — очень красивая страна с удивительной культурой, я рад жить и играть здесь. И на самом деле, с нетерпением жду знакомства со снегом!

— Ты играл с Вагнером в «Коринтианс». Общался с ним по поводу России? Знаешь ли, что он — один из лучших игроков в истории российского чемпионата?

— Да, думаю, что в России у него был самый яркий (или один из) этап его карьеры. Но мы с ним не разговаривали о российских делах, потому что когда мы пересеклись в «Коринтианс», я был совсем молодой, только-только из академии, и он давал мне много советов, очень помогал. Но до России в нашем общении дело не дошло.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. На счету 24-летнего бразильца 1 гол и 2 результативных передачи в 6 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

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