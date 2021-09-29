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Источник сообщил о скором уходе Прядкина с поста президента РПЛ

14:00
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РПЛ Сергей Прядкин в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет один из руководителей клубов РПЛ — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).

При этом сообщается, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

60-летний Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kakie-peremeny-proizojdut-v-rpl-v-blizhajshee-vremya/

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Александр Кравченко все материалы автора

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