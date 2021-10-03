Юрий Лоза назвал матч «Спартака» и «Ахмата» игрой футболистов второго дивизиона

Музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча 10 тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

«И в «Спартаке», и в «Ахмате» играют футболисты одного уровня. Уровень этих игроков — второй дивизион, никто из них не претендует на выступление в топ-клубах. Но в конкретном матче все будет зависеть от случайности, как в матче ЦСКА и «Краснодара». «Спартак» точно не проиграет равной себе команде», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч состоится в Грозном. Начало встречи запланировано на 3 октября в 19:00 по московскому времени.