Клаудиньо — перед матчем с «Динамо»: «Да защитит нас Господь, хотя сегодня и свежо»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в сторис в Instagram рассказал, что думает о погодных условиях в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0, первый тайм).
«Да благословит и защитит нас Господь... Хотя сегодня и свежо, минус восемь градусов», — написал Клаудиньо.
После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 37 очков возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два очка.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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