Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в сторис в Instagram рассказал, что думает о погодных условиях в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0, первый тайм).

«Да благословит и защитит нас Господь... Хотя сегодня и свежо, минус восемь градусов», — написал Клаудиньо.

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 37 очков возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два очка.