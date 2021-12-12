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Клаудиньо — перед матчем с «Динамо»: «Да защитит нас Господь, хотя сегодня и свежо»

Клаудиньо оценил погодные условия в Петербурге перед матчем с «Динамо»
14:04
Сторис Клаудиньо. Фото Instagram
Сторис Клаудиньо. Фото Instagram
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в сторис в Instagram рассказал, что думает о погодных условиях в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0, первый тайм).

«Да благословит и защитит нас Господь... Хотя сегодня и свежо, минус восемь градусов», — написал Клаудиньо.

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 37 очков возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на два очка.

Сторис Клаудиньо. Фото Instagram
Сторис Клаудиньо. Фото Instagram

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры