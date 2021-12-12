В «Рубине» подтвердили интерес к полузащитнику «Спартака» Ломовицкому
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход Александра Ломовицкого в казанский клуб.
«Сейчас мы интересуемся многими игроками. Да, в том числе и Александром Ломовицким из «Спартака», — сказал Сайманов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В этом сезоне Александр провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.
В прошлом сезоне «Спартак» отдавал Ломовицкого в аренду тульскому «Арсеналу».
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