Кисляк отметил вклад тренерского штаба ЦСКА в свой прогресс

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, кто помогает ему развиваться.

«Тренерский штаб, и прошлый, и нынешний, внес в мое развитие очень многое. И то, что меня окружают такие футболисты, как игроки сборной России и не только, помогает мне», — цитирует футболиста ТАСС.

С лета 2025 года главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини, ранее красно-синих возглавлял Марко Николич.

В сезоне-2025/26 на счету Кисляка 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 5 результативными передачами. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до конца июня 2029 года.