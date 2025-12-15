Кисляк отметил вклад тренерского штаба ЦСКА в свой прогресс
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, кто помогает ему развиваться.
«Тренерский штаб, и прошлый, и нынешний, внес в мое развитие очень многое. И то, что меня окружают такие футболисты, как игроки сборной России и не только, помогает мне», — цитирует футболиста ТАСС.
С лета 2025 года главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини, ранее красно-синих возглавлял Марко Николич.
В сезоне-2025/26 на счету Кисляка 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 5 результативными передачами. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до конца июня 2029 года.
Источник: ТАСС
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|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
6
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|0
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|
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|6
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|12
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|2
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|
9
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|2
|5
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|11
|
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|
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|9
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|6
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|9
|
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|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|7
|
15
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|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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