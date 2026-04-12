«Ростов» — «Спартак»: Зобнин вывел красно-белых вперед

«Спартак» открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:0.

На 8-й минуте с передачи Маркиньоса гол забил Роман Зобнин, который проводит 300-й матч за красно-белых. Он занимает 12-е место в истории московского клуба по этому показателю.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.