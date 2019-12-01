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Кирилл Новиков: «Забей хотя бы половину своих моментов, счет вырос бы до неприличного»

19:04
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Локомотивом» в матче 18-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что счет мог быть и крупнее.

— Сложный первый тайм и великолепный второй, — сказал Новиков. — Забей хотя бы половину своих моментов, счет вырос бы до неприличного. В перерыве внесли коррективы. Ребята — молодцы, исключили те ошибки, о которых мы говорили, перестроились, и дело пошло. В следующем туре встречаемся с лидером первенства «Зенитом». Несмотря на статус оппонента, хотим выиграть, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении. (Константин Алексеев)

Локомотив — Динамо

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