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Кирилл Клейменов стал новым членом совета директоров «Спартака»

16:07
Кирилл Клейменов. Фото ФК «Спартак»
Кирилл Клейменов. Фото ФК «Спартак»
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По решению общего собрания акционеров «Спартака» новым независимым членом совета директоров клуба стал Кирилл Клейменов, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

«Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении, — сказал Клейменов. — Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере».

Кирилл Клейменов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ «Первого канала».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-30-kirill_kleymnov__novyy_chlen_soveta_direktorov_spartaka/

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