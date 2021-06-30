Кирилл Клейменов стал новым членом совета директоров «Спартака»
По решению общего собрания акционеров «Спартака» новым независимым членом совета директоров клуба стал Кирилл Клейменов, сообщает официальный сайт клуба.
Указано, что он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.
«Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении, — сказал Клейменов. — Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере».
Кирилл Клейменов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ «Первого канала».
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-06-30-kirill_kleymnov__novyy_chlen_soveta_direktorov_spartaka/
Результаты опроса
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