Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Боккетти завершил карьеру

Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти в своем Instagram объявил о завершении карьеры. В прошедшем сезоне 34-летний футболист играл в составе итальянской «Пескары», которая вылетела из серии B, проиграв «Салернитане» (0:3). За итальянский клуб Боккетти сыграл 18 матчей, забив два гола.

«Хотел бы объявить, что сегодня моя футбольная карьера заканчивается, и поблагодарить все команды и людей, с которыми я разделил эти моменты. Товарищей по команде, президентов, тренеров, менеджеров, врачей, физиотерапевтов, работников, болельщиков. Все моменты и эмоции навсегда останутся в моем сердце. Это было необыкновенное путешествие, которое помогло мне познакомиться с людьми и реализовать свои детские мечты — в первую очередь выступить за сборную Италии. Пришло время заглянуть в будущее и достичь других целей. Спасибо за все», — написал Боккетти.

Боккетти выступал за «Спартак» с 2013-го по 2019-й. Вместе с красно-белыми выиграл золотые медали РПЛ в сезоне-2016/2017 и Суперкубок страны-2017.