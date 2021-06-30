Стартовала продажа абонементов на матчи ЦСКА, доступ на стадион только при наличии QR-кода

ЦСКА объявил о начале свободной продажи абонементов на домашние матчи. Игры можно будет посетить при наличии QR-кода.

«Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра, — говорится в сообщении. — Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.

Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент. Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне.

QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, на едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».

Первый матч в новом сезоне на домашней арене ЦСКА проведет 25 июля в первом туре Тинькофф РПЛ против «Уфы». Начало в 20.00 по московскому времени.