Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стартовала продажа абонементов на матчи ЦСКА, доступ на стадион только при наличии QR-кода

16:16
Теги:

ЦСКА объявил о начале свободной продажи абонементов на домашние матчи. Игры можно будет посетить при наличии QR-кода.

«Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что свободная продажа абонементов, как и было запланировано, стартует завтра, — говорится в сообщении. — Обращаем ваше внимание, что в соответствии с указом Мэра Москвы посещение спортивных мероприятий в Москве с 28 июня осуществляется при условии наличия у посетителей QR-кода.

Таким образом, до момента каких-либо возможных изменений в действующем указе к началу нового сезона проход зрителей в сектора стадиона будет осуществляться по QR-коду, в том числе и тех, кто уже продлил свой абонемент. Проверка QR-кода будет происходить в досмотровой зоне.

QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, на едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус».

Первый матч в новом сезоне на домашней арене ЦСКА проведет 25 июля в первом туре Тинькофф РПЛ против «Уфы». Начало в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/o-dostupe-na-domashnie-matchi-pfk-cska/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Украина всегда ждет последней минуты». Как в Европе отреагировали на победу команды Шевченко
Украина сыграет с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы
Сильнейший турнир планеты перестал существовать. Почему Евро уже не тот
Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы


  • Штабсъ-комиссаръ

    "...никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его." Иоанн. 13:17.

    30.06.2021