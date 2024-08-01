«Зенит» подвел итоги второго сезона социального проекта «Норма жизни»
Главный тренер «Зенита» рассказал об итогах второго сезона социального проекта «Норма жизни».
«Мы хотели прививать нашем болельщикам внимательное отношение и толерантность к особенным людям. Любить спорт, заниматься творчеством, иметь возможность общаться друг с другом — нормально, даже если у человека есть физические и ментальные особенности, и он живет в интернате. Именно на этой уверенности построена программа «Норма жизни». Проект помогает людям с особенностями здоровья развиваться, находить единомышленников и попросту чувствовать себя безопасно в атмосфере дружбы и поддержки. Мы бы хотели, чтобы помощь этим ребятам стала регулярной, ведь помогать — это тоже норма жизни.
Во втором сезоне на «Газпром Арене» открылась интерактивная площадка «Нормальное место» для болельщиков всех возрастов и возможностей. В дни домашних игр чемпионов России на ней проходили инклюзивные мастер-классы. Также для болельщиков организована уютная фотозона с ярким лозунгом «Быть непохожим на других — нормально». На площадке все участники получают подарки от клуба и партнера.
Перед домашним матчем с «Оренбургом» в апреле 2024 года футболисты вышли на поле вместе с подопечными «Перспектив» и спортсменами Специального Олимпийского комитета. Рисунки на футболках игроков и сопровождающих создал художник с тяжелой инвалидностью Кирилл Шмырков.
В апреле на базе клубной Академии состоялся инклюзивный чемпионат по футболу. Более 60 детей и взрослых с ментальными нарушениями из трех регионов приняли участие в соревнованиях!" - приводит слова Семака официальный сайт клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0