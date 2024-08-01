«Зенит» подвел итоги второго сезона социального проекта «Норма жизни»

Главный тренер «Зенита» рассказал об итогах второго сезона социального проекта «Норма жизни».

«Мы хотели прививать нашем болельщикам внимательное отношение и толерантность к особенным людям. Любить спорт, заниматься творчеством, иметь возможность общаться друг с другом — нормально, даже если у человека есть физические и ментальные особенности, и он живет в интернате. Именно на этой уверенности построена программа «Норма жизни». Проект помогает людям с особенностями здоровья развиваться, находить единомышленников и попросту чувствовать себя безопасно в атмосфере дружбы и поддержки. Мы бы хотели, чтобы помощь этим ребятам стала регулярной, ведь помогать — это тоже норма жизни.

Во втором сезоне на «Газпром Арене» открылась интерактивная площадка «Нормальное место» для болельщиков всех возрастов и возможностей. В дни домашних игр чемпионов России на ней проходили инклюзивные мастер-классы. Также для болельщиков организована уютная фотозона с ярким лозунгом «Быть непохожим на других — нормально». На площадке все участники получают подарки от клуба и партнера.

Перед домашним матчем с «Оренбургом» в апреле 2024 года футболисты вышли на поле вместе с подопечными «Перспектив» и спортсменами Специального Олимпийского комитета. Рисунки на футболках игроков и сопровождающих создал художник с тяжелой инвалидностью Кирилл Шмырков.

В апреле на базе клубной Академии состоялся инклюзивный чемпионат по футболу. Более 60 детей и взрослых с ментальными нарушениями из трех регионов приняли участие в соревнованиях!" - приводит слова Семака официальный сайт клуба.