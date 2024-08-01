Кафанов рассказал, что Шелия произвел сильное впечатление на него по итогам двух туров РПЛ

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из голкиперов его удивил на старте сезона.

«Летом был на сборах и не видел всех вратарей. А по итогам двух туров сильное впечатление произвел Шелия. Он, кстати, концовку прошлого чемпионата тоже неплохо провел. Лунев не удивил. Он, как был одним из основных кандидатов в сборную, так и остается», — цитирует Кафанова Sport24.

В стартовавшем сезоне Гиорги Шелия провел 2 матча в РПЛ за «Ахмат», сохранив в одном из них ворота своей команды в неприкосновенности.