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Сегодня, 21:08

Кафанов рассказал, что Шелия произвел сильное впечатление на него по итогам двух туров РПЛ

Алина Савинова
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из голкиперов его удивил на старте сезона.

«Летом был на сборах и не видел всех вратарей. А по итогам двух туров сильное впечатление произвел Шелия. Он, кстати, концовку прошлого чемпионата тоже неплохо провел. Лунев не удивил. Он, как был одним из основных кандидатов в сборную, так и остается», — цитирует Кафанова Sport24.

В стартовавшем сезоне Гиорги Шелия провел 2 матча в РПЛ за «Ахмат», сохранив в одном из них ворота своей команды в неприкосновенности.

Источник: Sport24
Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
Виталий Кафанов
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