«Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Кержаков снова ударил соперника по голове

На 90+7-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Сергей Иванов ошибочно не наказал вратаря гостей Михаила Кержакова 11-метровым ударом, когда он, не сыграв в мяч, шлепнул по голове Хуниора Алонсо.

Эпизод матча «Краснодар» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции

Такой же фол зенитовский голкипер совершил в августе 2021 года. Тогда на 32-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко в действия судьи не вмешались.

Эпизод матча «Ростов» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции

Решение бригады ЭСК тогда признала ошибочным.

Кроме того, ошибочными признали тогда и действия Павла Шадыханова в игре 1-го тура «Нижний Новгород» — «Сочи». В ней на 47-й минуте судья не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.

Потом этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти.