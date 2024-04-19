Семак: «Зенит» следит за всеми игроками, которые у нас есть в аренде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» поделился мнением об игре защитника Арсена Адамова, который арендован оренбургским клубом.

— Сергей Богданович, сейчас в «Оренбурге» на правах аренды играет защитник Арсен Адамов, получает неплохую игровую практику. Что можете сказать о его игре в «Оренбурге» и можете ли назвать его перспективы выступления в следующем сезоне в команде? Учитывая позицию конкурента Марио Фернандеса, который возрастной и в последнее время пропускает матчи по состоянию здоровья?

— То, что Арсен играет много и получает хорошую игровую практику, безусловно, это больше плюс и для нас, и для него. Что касается будущих перспектив, мы следим за всеми игроками, которые у нас есть в аренде или у нас есть опция обратного выкупа. Сейчас Константин Георгиевич Зырянов занимается сбором информации, поддерживает контакт со всеми. И в конце сезона мы примем решение, исходя из нашей комплектации, кого вернуть обратно. У нас будет подготовительный этап, чтобы посмотреть, насколько кто прибавил и решить, насколько тот или иной игрок будет готов к тому, чтобы остаться у нас на следующий сезон.

В текущем сезоне Адамов провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.