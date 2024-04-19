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Сегодня, 11:29

Семак: «Зенит» следит за всеми игроками, которые у нас есть в аренде»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» поделился мнением об игре защитника Арсена Адамова, который арендован оренбургским клубом.

— Сергей Богданович, сейчас в «Оренбурге» на правах аренды играет защитник Арсен Адамов, получает неплохую игровую практику. Что можете сказать о его игре в «Оренбурге» и можете ли назвать его перспективы выступления в следующем сезоне в команде? Учитывая позицию конкурента Марио Фернандеса, который возрастной и в последнее время пропускает матчи по состоянию здоровья?

— То, что Арсен играет много и получает хорошую игровую практику, безусловно, это больше плюс и для нас, и для него. Что касается будущих перспектив, мы следим за всеми игроками, которые у нас есть в аренде или у нас есть опция обратного выкупа. Сейчас Константин Георгиевич Зырянов занимается сбором информации, поддерживает контакт со всеми. И в конце сезона мы примем решение, исходя из нашей комплектации, кого вернуть обратно. У нас будет подготовительный этап, чтобы посмотреть, насколько кто прибавил и решить, насколько тот или иной игрок будет готов к тому, чтобы остаться у нас на следующий сезон.

В текущем сезоне Адамов провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Арсен Адамов
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Кержаков прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Семак рассказал, от чего будет зависеть план на матч с «Оренбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Динамо

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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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