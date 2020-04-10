Кержаков показал, как бы сейчас выглядела обложка «Queen»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой показал, как бы сейчас выглядела обложка альбома знаменитой группы «Queen» под названием Queen II.

На фото Кержаков и его дети расположились аналогично фото на обложке альбома, но все четверо — в масках из-за пандемии коронавируса.

Ранее Кержаков с детьми спародировал обложку альбома другой легендарной английской рок-группы «Битлз» Abbey Road.