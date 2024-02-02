Агент Абаскаля заявил о полной поддержке тренера со стороны руководства «Спартака»

Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер ответил на вопрос «СЭ» о будущем испанского специалиста в России.

«Абаскаль на 100 процентов принадлежит только «Спартаку», и мы чувствуем полное доверие со стороны всего руководства «Спартака» и «Лукойла», — сказал Мешедер «СЭ».

Ранее сообщалось, что 34-летний специалист может возглавить испанский «Кадис», однако позже на этот пост был назначен Маурисио Пеллегрино.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.