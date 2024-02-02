Николич: «Мне кажется, российская лига все еще очень яркая»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич поделился мнением об уровне РПЛ.

— Карпин недавно призвал молодых россиян уезжать в Европу. Вы согласны с ним?

— Во-первых, хочу его поздравить с днем рождения, — сказал Николич перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. — Мы не первый раз будем играть друг против друга. Рад всегда его видеть. Сборная — его работа. Никогда не комментировал работу тренера сборной, будучи тренером клуба. У тренеров разное видение. Нормально, что у Карпина свое мнение по этому вопросу.

— На каком месте в Европе РПЛ сейчас на ваш взгляд?

— Не знаю, упал ли уровень лиги. Это просто разные лиги. Вот и все. У меня были вопросы по поводу лиги ОАЭ. Но тут просто другой футбол: более комбинационный и техничный. В России команды сто процентов сильнее в плане физики. Мне кажется, российская лига все еще очень яркая. И дает ей ее уровень как раз мастерство российских игроков. Иностранцев стало меньше, их уровень упал, мне кажется. Но уровень русских игроков не упал. Вот это и держит уровень.

— Кого выделите?

— Много ребят. Сперцяна и Черникова в «Краснодаре», Баринова, Жемалетдинова в «Локомотиве». Смолова, Файзуллаева, Лантратова, Сафонова... Много хороших игроков.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».