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2 февраля, 11:36

Николич: «Мне кажется, российская лига все еще очень яркая»

Николич поделился мнением об уровне РПЛ
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич поделился мнением об уровне РПЛ.

— Карпин недавно призвал молодых россиян уезжать в Европу. Вы согласны с ним?

— Во-первых, хочу его поздравить с днем рождения, — сказал Николич перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. — Мы не первый раз будем играть друг против друга. Рад всегда его видеть. Сборная — его работа. Никогда не комментировал работу тренера сборной, будучи тренером клуба. У тренеров разное видение. Нормально, что у Карпина свое мнение по этому вопросу.

— На каком месте в Европе РПЛ сейчас на ваш взгляд?

— Не знаю, упал ли уровень лиги. Это просто разные лиги. Вот и все. У меня были вопросы по поводу лиги ОАЭ. Но тут просто другой футбол: более комбинационный и техничный. В России команды сто процентов сильнее в плане физики. Мне кажется, российская лига все еще очень яркая. И дает ей ее уровень как раз мастерство российских игроков. Иностранцев стало меньше, их уровень упал, мне кажется. Но уровень русских игроков не упал. Вот это и держит уровень.

— Кого выделите?

— Много ребят. Сперцяна и Черникова в «Краснодаре», Баринова, Жемалетдинова в «Локомотиве». Смолова, Файзуллаева, Лантратова, Сафонова... Много хороших игроков.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Футбол
РПЛ
ФК Шабаб Аль-Ахли
Марко Николич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Виктор Александров

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 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Виктор Мелехин

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