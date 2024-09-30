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Агент Чистякова: «У Димы есть желание бороться за место в «Зените»

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал отсутствие игрового времени у футболиста.

— Дима будет доказывать, — приводит слова Талаева «РБ Спорт». — Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате. Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.

— Пока нет настроения зимой снова уйти в аренду?

— Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 3 матча в Кубке России и забил один гол. В РПЛ защитник не сыграл ни одного матча.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
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 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
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 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
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 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
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