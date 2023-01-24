Кечинов без энтузиазма отреагировал на переход Тавареша и Дуарте в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал для «СЭ» переход защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в московский клуб.

«Надеюсь, что функционеры «Спартака» следили за Таварешем и Дуарте, отсматривали их, видели их в деле. Но вообще в нынешнее время я сторонник того, чтобы доверять российским футболистам, чтобы они больше играли. У нас есть прекрасная молодежь, можно называть много фамилий: и Маслов, и Хлусевич, и Денисов, и Литвинов. Это в принципе те футболисты, из которых в будущем должна строится оборона «Спартака». Нужно доверять этим футболистам. Ну руководство решило, что нужно усилиться легионерами. Будем надеяться, что это реальное усиление. Давайте дождемся их появления на поле. Тогда уже будем анализировать и делать выводы», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на один год.