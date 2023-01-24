Валерий Гладилин считает, что Глушаков нужен «Нижнему Новгороду»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил возможный переход Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Глушаков нужен «Нижнему Новгороду». Денис — профессионал, опытный игрок. Горлов поступает правильно, приглашая Глушакова. У «НН» есть задача остаться в РПЛ, а борьба внизу будет очень серьезная. Глушаков еще в хорошей форме. На месте Горлова я бы тоже взял Дениса в «НН», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Ранее экс-игрок «Химок» Глушаков присоединился на зимнем сборе к «Нижнему Новгороду».