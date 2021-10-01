КДК условно дисквалифицировал Слуцкого на один матч
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал Леонида Слуцкого условной дисквалификацией на один матч.
Специалист посетил футбольный отсек перед игрой 9-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:2), хотя не должен был этого делать, поскольку был дисквалифицирован из-за удаления в матче 8-го тура против «Зенита» (1:3). Для Слуцкого установлен испытательный срок до конца сезона-2021/22, в случае повторного нарушения условная дисквалификация на одну игру превратится в реальную.
«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками в 9 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю