«Спартак» в меньшинстве проиграл «Динамо» в матче молодежного первенства
«Спартак» проиграл «Динамо» в матче 11-го тура молодежного первенства — 2:3.
В составе красно-белых отличились Никита Трапицын и Илья Детенышев, у бело-голубых дубль сделал Степан Обрывков, еще один гол на свой счет записал Ульви Бабаев.
Отметим, что красно-белые завершили матч в меньшинстве — на 41-й минуте красную карточку получил Святослав Кожедуб.
М-Лига
11-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 2:3 (0:3)
Голы: Обрывков, 21 (0:1). Обрывков, 29 (0:2). Бабаев, 33 (0:3). Трапицын, 48 (1:3). Детенышев, 55 (2:3).
Удаление: Кожедуб (Спартак — мол.), 41.
Судья: Скорочкин (Владивосток).
1 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
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