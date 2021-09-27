КДК рассмотрит визит Слуцкого в футбольный отсек в матче с «Динамо»
17:45
КДК РФС рассмотрит на заседании факт визита дисквалифицированного главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в футбольный отсек перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:2), сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.
«Слуцкий прошел в футбольный отсек до начала игры, это было указано в рапорте делегата матча. Грозит ли ему дисквалификация, вы сможете узнать на заседании КДК, — цитирует Григорьянца ТАСС 27 сентября. — Слуцкий, футбольный клуб «Динамо», а также делегат матча приглашены на заседание. Также в повестку входят вопросы со скандированиями болельщиков «Спартака» и «Локомотива».
Слуцкий был на трибуне, так как был удален в предыдущем матче против «Зенита» (1:3).
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