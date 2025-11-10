КДК РФС рассмотрит отсутствие Станковича на пресс-конференции после матча с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания после матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:2).

«КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич. Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса», — сказал Григорьянц «СЭ».

Станкович вступил в перепалку с журналистом во время послематчевого флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера, что сербский специалист кричал судье в конце игры.

Серб пропустил пресс-конференцию после матча из-за проблем с голосом.