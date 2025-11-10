Футбол
10 ноября, 11:30

Нагорных: «Нужно возвращать пиво. В бокале на стадионе нет ничего страшного»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о стратегии развития РПЛ до 2030 года.

«Надо работать над увеличением посещаемости, резервов много. Но при этом и Лига должна создавать условия, чтобы клубы развивались. Как и РФС, и [нужны] изменения в законодательстве. Нужно возвращать пиво на стадионы и рекламу. Болельщики должны иметь возможность выпить бокал пива на стадионе, в этом нет ничего страшного. Матчи чемпионата мира по футболу и хоккею, которые Россия проводила с громадным успехом, показывают: если все правильно организовано, никаких перегибов не происходит. Тем более сегодня, когда практически каждый болельщик на стадионе известен благодаря системе Fan ID», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также назвал футбол народным движением.

«Это улица с двухсторонним движением, где клубы и организаторы турниров должны работать вместе. Должна быть целая система мер. Посмотрите, какой интерес к футболу, сколько людей приходит на стадионы. Вся страна болеет. Я бы сказал: футбол — это народное движение, а не просто вид спорта», — добавил Нагорных.

  • Rawalex

    Пластиковые стаканы невозможно нормально держать в руке - они складываются. На стадионе люди не сидят, как в театре, они переживают, дёргаются, вскакивают и машут шарфами на радостях от забитого гола. А теперь представьте, как у вас над головой этот счастливый болельщик с верхнего ряда на радостях сдавил стакан и окатил вас пивасом с головы до ног. Нравится перспектива? А если окатил вашу подругу в дизайнерском шмотье? Или ребёнка, а на улице мороз? Дальнейшее развитие ситуации понимаете? И это будет каждый матч на каждом стадионе. Поражает слабоумие наших чиновников. Ладно "народ", стадо и должно быть тупым, но законотворцы должны хоть каким то разумом обладать.

    11.11.2025

  • Rawalex

    когда криворукий сосед случайно окатит тебя из такого бокальчика подпрыгнув от радости забитого гола - тебе тоже не понравится.

    11.11.2025

  • Мику

    В одной бутылке пива может и нет ничего страшного, но не на стадионе, где массовое скопление и все и так на нервах. А кто же считать то будет кто сколько принял? ИИ?

    11.11.2025

  • Petr Bitkin

    Было уже.

    10.11.2025

  • Lens1

    А что пиво больше негде пить ?

    10.11.2025

  • Dreamlike

    Одно но, наши блюстители порядка боятся пластиковых стаканчиков

    10.11.2025

  • CCEP

    На стадионе нет. Она полстакана пива может выпить после ванной или после уборки. Она 1 раз была на стадионе, реконструированном к ЧМ-18, ещё до введения Fan Id, теперь уже не сможет, видимо.

    10.11.2025

  • mikeV

    Так вот зачем вводили FanID! Это инициатива пивных маркетологов!

    10.11.2025

  • mikeV

    А пиво она будет?

    10.11.2025

  • Berkut-7

    Не считая того пива, что перед матчем употребляется .

    10.11.2025

  • Berkut-7

    Если пиво не вредно по мнению НАгорных, ну тогда разрешите продажу пива в школьных столовых, оно же не вредно ....Дибилоиду Нагорномому наверно не обьясняли о вреде алкоголя для организма , и как раз нету БЕЗВРЕДНЫХ доз алкоголя, просто во вреям маленьких доз, организму проще восстаналивать тот вред , что он получил от стаканчика пива , но если этот стакнчик пива переходит в ежедневную стадию, а он очень часто переходит у людей , то идёт накопительный эффект вреда для организма.

    10.11.2025

  • Berkut-7

    В одном выкуренном косячке тоже нет ничего страшного уверены все кто курит траву , можно на стадионах и шмаль курить разрешить .

    10.11.2025

  • FA1

    Верните лучше водку, нелюди. Вот тогда все судьи будут знать кто они на самом деле

    10.11.2025

  • CCEP

    Всем привет. Курение разрешено на стадионах "в специально отведённых местах". Считаю, пиво и крепкие напитки пусть трже будут, в специально отведённых местах. Ну и Fan Id нужно дорабатывать, чтобы любой человек мог разово его получить например по иностранному паспорту с визой. Или по пенсионному удостоверению. Без обязательного применения смартфона. Пришёл в кассу, предъявил удостоверение личности, получил (временный) Fan Id, купил билет. У моей мамы-пенсионерки нет Fan Id, нет смартфона, и она теперь не сможет посетить матч РПЛ.

    10.11.2025

  • Ilya Gudman

    Вот так один раз один недоразвитый чиновник придумает глупость изобретая в своей башке новый велосипед и потом 20 лет эту тупость исправляют , ещё лет через пять додумаются и вернут )) То же самое с фан айди будет но мы уже до этого наверное не доживем , вот уроды

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Очереди на стадион длинные. То там, то здесь, из очереди выкатываются пустые бутылки белой. Кто-то заходит с бутылками от кока-кола 50/50.

    10.11.2025

  • zg

    :rofl::rofl::rofl::thumbsup:

    10.11.2025

  • hovawart645

    Смена поколений!) Запрячь молодого - это закон эволюции)))

    10.11.2025

  • zg

    Я догадывался!)Вообще красота!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Ты не понял главного - за рулём-то зять, поэтому я могу и пивка!)))

    10.11.2025

  • hant64

    В бокале пива, может быть, и ничего страшного. Но где же ты видел болельщиков, употребляющих пиво по одному бокалу?:grin::grin:

    10.11.2025

  • Gordon

    Начал хорошо. По всему миру пиво продают - и никаких проблем. А закончил за упокой. Аусвайс тут ни при чём совершенно.

    10.11.2025

  • shpasic

    естественно, продавать пиво будут только при предъявлении FanID, чтобы подсчитать, кто сколько пива выпил.

    10.11.2025

  • Millwall82

    бред, уже 20 лет об этом говорят, не отменят, а для господ есть вип-ложи с коньяком, хорошим вискарем и не сцаниной вроде бад, а хорошим крафтом)

    10.11.2025

  • No Name 4

    А почему Нагорных не сидит в тюрьме вместе с Мутко и Желановой после допинга Сочи-2014? Мы ничего не забудем и ты точно свое отсидишь!

    10.11.2025

  • sergey stepanov

    Зачем, если в ресторане можешь на грудь принять. правда дороже, чем снаружи!

    10.11.2025

  • zg

    Молодцы!Да и в компании всегда веселее!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Мне из Подмосковья ешё дальше. Часа 2. Но ездим-же) Когда не соревнования у детей и не работа - всегда стараемся. Благо, у меня зять КЗ тоже с детства, с 2000-х.

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Уже писал и пишу снова: люди перед матчем часто употребляют, особенно после перехода на осень-весна. И пьют не пиво. Хотите, чтобы пивом "шлифовали" на стадионе?

    10.11.2025

  • zg

    Эх...Мне до вашего храма 30 мин,а до нашего 1.5 часа,было б наоборот,почаще бы ходил!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Я, когда есть возможность, лучше на матч живьём. В наш намоленный храм!

    10.11.2025

  • zg

    Вот как раз дома,перед телеком,я им и насыщаюсь!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Ну так пиво же - это культурно, витамины группы В!)

    10.11.2025

  • zg

    )))))Не,я в 90ые,начало 2000ых попил,хватит,сейчас на стадионе мне это уже нафиг не сдалось!200гр до из фляжечки и норм!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Не, если с умом. Точек тогда больше надо, или автоматы - вот очереди у нас большие. Из банок вручную наливают в пластиковые стаканы. Это долго. А так бокальчик перед первым, в перерыве в туалет и за вторым - нормальный план-график!)))

    10.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Этого и не понимают муд**ки - истеричные противники ФанИД (противникик без аргументов кстати) - пасопорт болельщика это и есть гарантия возвращения певка. Оно будет только с ним. Без паспорта пиво невернётся на стадик НИ-КОГ-ДА

    10.11.2025

  • zg

    Логично!)

    10.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Заботится о наших почках - не задача РПЛ. И даже РФС)) Наше здоровье - наше дело)))

    10.11.2025

  • zg

    )))))))))))Ну какое то время пиво все равно украдет у "боления"!)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Не будут! У нас нормальные туалеты, их много - Черкизово выдержит наплыв!)

    10.11.2025

  • zg

    Есть!Люди будут в туалетах торчать,а не команду поддерживать!:grin:

    10.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

