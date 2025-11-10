Нагорных: «Нужно возвращать пиво. В бокале на стадионе нет ничего страшного»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о стратегии развития РПЛ до 2030 года.

«Надо работать над увеличением посещаемости, резервов много. Но при этом и Лига должна создавать условия, чтобы клубы развивались. Как и РФС, и [нужны] изменения в законодательстве. Нужно возвращать пиво на стадионы и рекламу. Болельщики должны иметь возможность выпить бокал пива на стадионе, в этом нет ничего страшного. Матчи чемпионата мира по футболу и хоккею, которые Россия проводила с громадным успехом, показывают: если все правильно организовано, никаких перегибов не происходит. Тем более сегодня, когда практически каждый болельщик на стадионе известен благодаря системе Fan ID», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также назвал футбол народным движением.

«Это улица с двухсторонним движением, где клубы и организаторы турниров должны работать вместе. Должна быть целая система мер. Посмотрите, какой интерес к футболу, сколько людей приходит на стадионы. Вся страна болеет. Я бы сказал: футбол — это народное движение, а не просто вид спорта», — добавил Нагорных.