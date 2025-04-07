КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение вратаря «Пари НН» в адрес судейской бригады после игры с «Оренбургом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 23-го тура РПЛ.

«В матче «Локомотив» — «Зенит» болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражения. У «Зенита» задержка выхода из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма. У «Акрона» также задержка на две минуты перед началом второго тайме в игре против «Краснодара». Рассмотрим удаление нападающего «Оренбурга» Саида Сахархизана за серьезное нарушение правил. Нападающий приглашен на заседание. И поэтому же матчу рассмотрим неспортивного поведение и нецензурные выражения в адрес судейской бригады после матча вратаря «Пари НН» Никиты Медведева. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 52 очками после 23-го тура. Далее расположились «Спартак» (47) и «Зенит» (47).