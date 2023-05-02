КДК РФС рассмотрит нарушение в связи с выходом Абаскаля на поле после гола «Ростову»

Представитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по матчам 25-го тура РПЛ.

«Спартак» — задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом матча. Это нарушение регламента. Выход на поле Владимира Слишковича, Карлоса Морено, Фернандо Переса Лопеса и Гильермо Абаскаля после забитого гола», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 25-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Александр Соболев сравнял счет на 90+4-й минуте матча.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков.