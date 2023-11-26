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Сегодня, 19:46

В РПЛ рассказали о задержании болельщика после драки на матче «Балтика» — «Спартак»: «Ситуацию удалось быстро разрешить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе Российской премьер-лиги прокомментировали «СЭ» ситуацию с дракой между болельщиками на матче 16-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2).

26 ноября в Telegram-канале «Успей поймать» появилась видеозапись, на которой предположительно болельщики «Спартака» и «Балтики» устроили потасовку.

«Конфликт между болельщиками начался еще на трибуне. Сотрудники КРС сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и не привести к более печальным последствиям. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание. О последствиях и санкциях лучше уточнять в органах внутренних дел, ведущих данное дело», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

«Спартак» благодаря победе над «Балтикой» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. Калининградцы идут на предпоследней, 15-й строчке с 12 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

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Даниил Хлусевич

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