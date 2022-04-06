Российский арбитр Михаил Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о том, что женский футбол никому не нужен.

Вилков посоветовал экс-члену совета директоров красно-белых Зареме Салиховой перераспределить финансы в клубе для решения данной проблемы.

«Еще хотел обратить внимание на ваши слова о женском футболе. По вашей версии, он никому не нужен, смею возразить. Для светских львиц, добившихся в футболе больших высот, он, может быть, и не нужен, там нет пафоса и изысков, как в мужском футболе, но он нужен простым девочкам, девушкам и женщинам. Странно, что эти слова звучат из уст руководителя клуба, открывшего женское отделение. Перераспределите финансы от мужчин-миллионеров на девушек и создайте мощную команду женской суперлиги. Еще создайте конкуренцию ЦСКА, «Локомотиву» и «Зениту». На это будет очень интересно посмотреть. И вы хоть что-то полезное сделаете для большого клуба и российского футбола», — сказал Вилков «СЭ».

В январе 2022-го «Спартак» объявил о начале работы по созданию женской команды. Команда академии, составленная из девушек 2008-2006 годов рождения, должна принять участие в ЮФЛ, которая стартует во второй половине апреля.