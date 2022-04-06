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КДК РФС дисквалифицировал полузащитника тульского «Арсенала» Чаушича на два матча

Антон Иванов
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич дисквалифицирован на два матча за удаление в игре 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Полузащитника «Арсенала» дисквалифицировали на два тура. Чаушич принимал участие в заседании по видеосвязи. Рассмотрели эпизод. Приняли решение дисквалифицировать футболиста на два матча чемпионата России», — заявил Григорьянц.

В конце первого тайма игры «Арсенал» — «Ахмат» Чаушич сбил полузащитника грозненцев Артема Тимофеева в подкате, попав прямой ногой сопернику в ногу. Главный судья матча Виталий Мешков удалил игрока туляков после просмотра повтора эпизода.

Горан Чаушич
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
Артур Григорьянц
КДК
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